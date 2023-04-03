Комличенко заявил, что в команде нормально относятся к рекорду «Ростова» по заработанным пенальти

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал об отношении команды к рекорду по пробитым пенальти в чемпионате России.

«Нормально. Как отношусь к рекорду? Да никак. Просто так получается», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

«Ростов» в матче 21-го тура чемпионата России с «Торпедо» пробил 14-й пенальти в сезоне. Это является рекордом РПЛ. По 13 пенальти за сезон били «Крылья Советов» (2004) и «Краснодар» (2021/22).

Ранее Владимир Быстров заявил, что Комличенко научился обманывать не только судей, но и VAR.