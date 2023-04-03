Алдонин: ЦСКА может обогнать «Спартак» в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы команды в борьбе со «Спартаком» за второе место в турнирной таблице РПЛ.

«ЦСКА может обогнать «Спартак», если он продолжит терять очки. Но не могу сказать с уверенностью, что произойдёт именно так. Сейчас ЦСКА набирает очки — это здорово. Команда показывает хорошую динамику», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший в 21 матче 51 очко. Следом идут «Ростов» (44), «Спартак» (41) и ЦСКА (38).

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