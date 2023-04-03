Свищёв: все спортивные федерации хотят допустить Россию на международные соревнования

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что все международные спортивные федерации хотят, чтобы россиян вернули на турниры.

«Все хотят нас допустить. Все аккуратно смотрят друг на друга. Думаю, в ближайшее время мы увидим список федераций, которые будут допускать наших спортсменов. Кто-то сделает это сегодня, а кто-то позже», — цитирует Свищёва «Газета.Ru».

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Алексей Жамнов назвал требования МОК по допуску россиян «чистым бредом».