Свищёв: все спортивные федерации хотят допустить Россию на международные соревнования

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Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что все международные спортивные федерации хотят, чтобы россиян вернули на турниры.
Свищёв: все спортивные федерации хотят допустить Россию на международные соревнования
  • РИА Новости

«Все хотят нас допустить. Все аккуратно смотрят друг на друга. Думаю, в ближайшее время мы увидим список федераций, которые будут допускать наших спортсменов. Кто-то сделает это сегодня, а кто-то позже», — цитирует Свищёва «Газета.Ru».

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Алексей Жамнов назвал требования МОК по допуску россиян «чистым бредом».

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