Иванов: решение суда не повлияет на игру Влута за «Урал»
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«Это ещё ни о чём не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что Влут будет подавать апелляцию на приговор за смертельное ДТП.