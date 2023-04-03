Иванов: решение суда не повлияет на игру Влута за «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение нидерландского суда, который приговорил полузащитника команды Рая Влута к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Это ещё ни о чём не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Влут будет подавать апелляцию на приговор за смертельное ДТП.