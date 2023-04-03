Чесноков прокомментировал условия допуска российских теннисистов на Уимблдон

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах на территории Соединённого Королевства.

«Наши теннисисты давно выступают в нейтральном статусе, и уже всё, что можно, подписано. Поймите, что контракты между игроками и ассоциациями ATP, WTA, ITF заключаются перед каждым сезоном. Российские и белорусские игроки за полтора года доказали, что они ни одного слова или поступка компрометирующего не скажут и не сделают», — цитирует Чеснокова «Российская газета».

Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.

Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности перед турнирами в Британии.