Слуцкий назвал защитника «Спартака» Джикию чемпионом мира по затяжке времени

Короткая ссылка
Российский специалист Леонид Слуцкий высказался об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Слуцкий назвал защитника «Спартака» Джикию чемпионом мира по затяжке времени
  • Gettyimages.ru

«При всём уважении к нему считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».

Напомним, что в настоящий момент защитник восстанавливается от травмы. Джикия получил повреждение в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом». Он дёрнул заднюю поверхность бедра.

Ранее в «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить