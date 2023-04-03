Слуцкий назвал защитника «Спартака» Джикию чемпионом мира по затяжке времени

Российский специалист Леонид Слуцкий высказался об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«При всём уважении к нему считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».

Напомним, что в настоящий момент защитник восстанавливается от травмы. Джикия получил повреждение в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом». Он дёрнул заднюю поверхность бедра.

Ранее в «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии.