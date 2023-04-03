Клопп: я остаюсь тренером «Ливерпуля» из-за прошлых достижений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном увольнении из клуба после неудачных результатов команды в сезоне-2022/23.

«Я последний из могикан. Я отлично понимаю, что остаюсь тренером «Ливерпуля» из-за прошлых достижений, а не того, чего мы добились в этом сезоне. Если бы я проводил первый сезон в команде, то всё было бы иначе», — цитирует Клоппа Goal.

Подопечные немецкого специалиста занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в 27 матчах набрав 42 очка. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел в 1/8 финала, уступив «Реалу» с общим счётом 2:6.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали клубный автобус «Ливерпуля» после матча в Манчестере.