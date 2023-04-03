Колосков: переход Дзюбы в «Локомотив» — самое яркое событие сезона

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Очевидно, что Дзюба изменил «Локомотив» в лучшую сторону. Он лучший бомбардир, забивает по два-три мяча за игру. Думаю, что можно назвать приход Дзюбы в «Локомотив» самым ярким моментом в сезоне», — цитирует Колоскова Sport24.

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче РПЛ. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что Дзюба будет рассматривать варианты продолжения карьеры только после завершения сезона.