Дзюба: давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня поддерживала

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о поддержке болельщиков «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура чемпионата России.

«Мне было очень приятно, как меня здесь приняли болельщики, слышал их аплодисменты при замене. И детишек так много с любовью в глазах на трибунах. И конечно, болельщикам «Локомотива» отдельное большое спасибо, давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня поддерживала», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче РПЛ. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что Дзюба будет рассматривать варианты продолжения карьеры только после завершения сезона.