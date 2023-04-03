Дзюба: давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня поддерживала

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о поддержке болельщиков «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура чемпионата России.
Дзюба: давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня поддерживала
  • РИА Новости

«Мне было очень приятно, как меня здесь приняли болельщики, слышал их аплодисменты при замене. И детишек так много с любовью в глазах на трибунах. И конечно, болельщикам «Локомотива» отдельное большое спасибо, давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня поддерживала», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче РПЛ. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что Дзюба будет рассматривать варианты продолжения карьеры только после завершения сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить