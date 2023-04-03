Тарпищев считает, что Медведев победил Синнера за счёт отыгрыша подачи в первом сете

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером на турнире в Майами.

«Даниил избавился от травмы, и у него всё идёт по плану. Ключевой момент был в первом сете, когда он сумел отыграть подачу. Когда Даня сумел отыграться, мне стало ясно, что победу в сете он не упустит. Даня превосходил соперника», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Россиянин в финале турнира в Майами нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии (7:5, 6:3). Таким образом, Медведев выиграл четвёртый турнир в сезоне-2023.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» во Флориде составлял $8,8 млн.

Ранее тренер Медведева назвал россиянина умным и потрясающим теннисистом.