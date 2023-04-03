«Чемпионат»: форвард «Локомотива» Изидор избежал операции в ходе восстановления от травмы

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор смог избежать операции после травмы колена.

«Французские врачи настаивали на операции, но в «Локомотиве» хотели избежать операционного вмешательства. Посоветовавшись с ещё одним французским врачом клуб решил окончательно отказался от операции», — приводит слова источника «Чемпионат».

Как сообщал «Спорт-Экспресс», футболист появится на поле не раньше чем через несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, когда будет рассматривать варианты продолжения карьеры.