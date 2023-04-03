Мексиканский арбитр ударил футболиста коленом между ног во время матча

Короткая ссылка
Мексиканский арбитр Фернандо Эрнандес ударил футболиста коленом между ног во время матча местного чемпионата.
Мексиканский арбитр ударил футболиста коленом между ног во время матча
  • Gettyimages.ru

«Болельщикам и публике я приношу извинения, как и Лукасу Ромеро, за мою вчерашнюю реакцию. Я никогда не напал бы ни на него, ни на любого другого игрока. Зная об этом, я рассмотрю санкции, которые дисциплинарная комиссия лиги примет», — приводит слова арбитра TUDN.

Данный инцидент произошёл 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2).

В одном из эпизодов игроки гостей в ходе спора окружили арбитра, после чего тот ударил Лукаса Ромеро в область паха.

Арбитру грозит наказание в виде отстранения на период от 1 до 15 матчей и денежный штраф.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о судействе в текущем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить