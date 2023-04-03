Мексиканский арбитр ударил футболиста коленом между ног во время матча

Мексиканский арбитр Фернандо Эрнандес ударил футболиста коленом между ног во время матча местного чемпионата.

«Болельщикам и публике я приношу извинения, как и Лукасу Ромеро, за мою вчерашнюю реакцию. Я никогда не напал бы ни на него, ни на любого другого игрока. Зная об этом, я рассмотрю санкции, которые дисциплинарная комиссия лиги примет», — приводит слова арбитра TUDN.

Данный инцидент произошёл 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2).

В одном из эпизодов игроки гостей в ходе спора окружили арбитра, после чего тот ударил Лукаса Ромеро в область паха.

Арбитру грозит наказание в виде отстранения на период от 1 до 15 матчей и денежный штраф.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о судействе в текущем сезоне.