Тренер Медведева назвал россиянина умным и потрясающим теннисистом

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Французский тренер Жиль Сервара высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева.
Тренер Медведева назвал россиянина умным и потрясающим теннисистом
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«Я не даю ему каких-то особенных советов. Я знаю Даниила и знаю, как это с ним работает. Я стараюсь адаптироваться к ситуации, слушать, что он говорит, это очень важно. Он умный парень и потрясающий игрок», — приводит слова Сервары пресс-служба ATP.

Россиянин в финале турнира в Майами нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии (7:5, 6:3). Таким образом, Медведев выиграл четвёртый турнир в сезоне-2023.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» во Флориде составлял $8,8 млн.

Ранее Медведев рассказал о своих планах после четвёртого титула в сезоне.

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