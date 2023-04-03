Президент РПЛ Алаев: за ошибки судей «Спартаку» очков уже никто не вернёт

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о судействе в текущем сезоне.

«Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе? Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей. «Спартаку» очков уже никто не вернёт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится», — цитирует Алаева «Чемпионат».

По его словам, на данный момент ситуация с ошибками главным арбитров стабилизируется. Он также выразил надежду, что количество резонансных ошибок уменьшится.

Напомним, что Мешков на 88-й минуте встречи 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» не засчитал гол нападающего московской команды Александра Соболева, потому что свистнул до взятия ворот.

Ранее Погребняк назвал странной встречу тренеров «Спартака» с Мешковым.