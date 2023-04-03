Дюков: мы заинтересованы в проведении ответного матча с Ираном в России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении ответного матча сборной Ирана с Россией.

«Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России. РФС заинтересован в проведении такого матча — в этом или следующем году», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, надо, чтобы планы Ирана и России для проведения товарищеской встречи совпали.

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

Ранее Дюков сообщил, когда сборная России может провести матч с Китаем.