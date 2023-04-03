Дюков: мы заинтересованы в проведении ответного матча с Ираном в России

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении ответного матча сборной Ирана с Россией.
Дюков: мы заинтересованы в проведении ответного матча с Ираном в России
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России. РФС заинтересован в проведении такого матча — в этом или следующем году», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, надо, чтобы планы Ирана и России для проведения товарищеской встречи совпали.

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0). 

Ранее Дюков сообщил, когда сборная России может провести матч с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить