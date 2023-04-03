Дзюба будет рассматривать варианты продолжения карьеры только после завершения сезона

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, когда будет рассматривать варианты продолжения карьеры.

«Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

По его словам, столичный клуб является приоритетом в плане продолжения карьеры. Он также подчеркнул, что будет готов выслушать все предложения.

1 апреля железнодорожники разгромили «Пари НН» (4:0) в матче 21‑го тура РПЛ. 34-летний игрок, перешедший в московский клуб в зимнее трансферное окно, оформил дубль. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом».