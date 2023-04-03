ТАСС: состояние Костомарова стабильное, но пока он остаётся в реанимации

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабильное, но пока он остаётся в реанимации.

«Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки», — приводит слова источника ТАСС.

Источник также подчеркнул, что психологическое состояние фигуриста находится в норме.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от Костомарова.