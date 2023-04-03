Анри: я бы хотел, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне»

Бывший французский футболист Тьерри Анри высказался о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону».

«Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру в «Барселоне». Он ушёл из «Барселоны» не так, как должен был. Это всё ещё беспокоит меня, и я думаю, что это беспокоит и его тоже», — приводит слова Анри Get French Football News.

28 марта стало известно, что Месси ведёт переговоры с главным тренером каталонцев Хави о возвращении в «Барселону», которую покинул летом 2021 года на правах свободного агента в связи с окончанием контракта.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды.