Медведев рассказал о своих планах после четвёртого титула в сезоне

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о дальнейших планах в текущем сезоне.
Медведев рассказал о своих планах после четвёртого титула в сезоне
  • AP
  • © Jim Rassol

«Собираюсь играть все ближайшие «Мастерсы». Я живу в Монте-Карло, но не играл на этом турнире с 2019 года. Надеюсь, что получится сделать это в этом году. Потом планирую выступить в Барселоне, Мадриде, Риме. Все эти турниры в моих планах», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что будет следить за своим здоровьем. По его словам, в Майами он чувствовал себя отлично.

Россиянин в финале турнира в Майами нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии (7:5, 6:3). Таким образом, Медведев выиграл четвёртый турнир в сезоне-2023.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» во Флориде составлял $8,8 млн.

Ранее Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP.

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