Таов: Russian Judo Tour в Хабаровске был богат на интересные схватки
«За два дня соревнований мы увидели много интересных схваток. Открытием турнира для меня стал Карим Абдуллаев, заслуженно занявший первое место в одной из самых конкурентных весовых категорий и признанный лучшим дзюдоистом по версии организаторов турнира», — цитирует Таова ТАСС.
Его также порадовали и другие молодые спортсмены.
«Например, Сергей Богословских, Давид Карапетян, Ислам Шогенов, Валерий Ендовицкий, Арман Адамян. Хорошую команду в лёгких весах представила Монголия, это была отличная возможность получить международный спарринг для наших спортсменов», — добавил Таов.
Этап Russian Judo Tour проходил 1—2 апреля. В соревнованиях приняли участие дзюдоисты России, Белоруссии, Армении, Индии, Монголии, Сербии и Таджикистана.
По итогам соревнований больше всего медалей завоевали российские спортсмены — 44 (13 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых).
Ранее сообщалось, что академия единоборств в «Сириусе» станет основной базой дзюдоистов России.