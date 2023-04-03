Таов: Russian Judo Tour в Хабаровске был богат на интересные схватки

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Главный тренер сборной России по дзюдо Хасанби Таов подвёл итоги Международного турнира памяти В.С. Ощепкова в Хабаровске.

«За два дня соревнований мы увидели много интересных схваток. Открытием турнира для меня стал Карим Абдуллаев, заслуженно занявший первое место в одной из самых конкурентных весовых категорий и признанный лучшим дзюдоистом по версии организаторов турнира», — цитирует Таова ТАСС.

Его также порадовали и другие молодые спортсмены.

«Например, Сергей Богословских, Давид Карапетян, Ислам Шогенов, Валерий Ендовицкий, Арман Адамян. Хорошую команду в лёгких весах представила Монголия, это была отличная возможность получить международный спарринг для наших спортсменов», — добавил Таов.

Этап Russian Judo Tour проходил 1—2 апреля. В соревнованиях приняли участие дзюдоисты России, Белоруссии, Армении, Индии, Монголии, Сербии и Таджикистана.

По итогам соревнований больше всего медалей завоевали российские спортсмены — 44 (13 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых).

Ранее сообщалось, что академия единоборств в «Сириусе» станет основной базой дзюдоистов России.

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