Карпин: «всемогущий Валера» не может уволить агронома

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что якобы по его просьбе был уволен агроном домашнего стадиона жёлто-синих.

«Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Агроном домашнего стадиона «Ростова» Альберт Ченибалаян заявил, что был уволен со своего поста после того, как Карпин раскритиковал состояние газона. Ченибалаян следил за полем арены более 20 лет.

Карпин заявил в феврале после матча с екатеринбургским «Уралом» (1:1), что даже тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем на «Ростов Арене».

Ранее в РФС заявили, что фразу Карпина про «место в сборной» вырвали из контекста.















