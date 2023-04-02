Овечкина удалили до конца игры с «Рейнджерс» за удар Гудроу клюшкой

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был удалён до конца матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

37-летний воспитанник московского «Динамо» ударил клюшкой канадского форварда синерубашечников Барклая Гудроу на 57-й минуте встречи. После этого на льду началась драка.

Арбитр в итоге наказал Овечкина штрафом 2 + 10 минут до конца матча. Гудроу, Нико Миккола, Том Уилсон и Мартин Фехервари были удалены на пять минут каждый.

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Рейнджерс». В составе победителей шайбы забросили К'Андре Миллер (14-я минута), Алекси Лафреньер (16-я), Каапо Какко (21-я), Владимир Тарасенко (46-я), Мика Зибанеджад (55-я). У проигравших отличились Дилан Строум (34-я), Алексей Протас (52-я).

Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Три голевых паса у «Рейнджерс» отдал россиянин Артемий Панарин.

«Рейнджерс» (101 очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (77) располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший по 60+ передач в трёх сезонах.