Ротенберг — о поражении от ЦСКА: будем исправлять ошибки

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от московского ЦСКА в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Отличная боевая игра. Два сильных соперника. Сыграли несколько овертаймов. По характеру и самоотдаче к команде вопросов нет. Игровой тонус вернули по ходу игры. Разберём ошибки и вернёмся сильнее», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в плей-офф на каждом этапе «надо играть лучше и лучше».

«Мы понимаем, как нам нужно играть, что улучшать, у нас есть резервы. Провели первую схватку, изучили друг друга. Всю игру провели в высоком темпе, игра шла до одной ошибки, спишем это на игровой тонус», — добавил Ротенберг.

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

В составе победителей в основное время отличились Максим Мамин и Владислав Каменев, победную шайбу в дополнительное время забросил Никита Нестеров. За СКА голы забили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 4 апреля.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в первом матче финала Востока КХЛ.