«Челси» объявил об уходе Поттера с поста главного тренера

Руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером.

К следующему матчу команду будет готовить испанец Бруно Сальтор, который входил в тренерский штаб Поттера, сообщает пресс-служба «аристократов».

Поттер был назначен по пост главного тренера в сентябре 2022 года. 47-летний специалист подписал с «Челси» пятилетний контракт. Он сменил на посту наставника лондонской команды Томаса Тухеля.

«Челси» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Челси» уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ.