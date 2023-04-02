Глава комиссии спортсменов Чехии покинул свой пост после поддержки россиян

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Глава комиссии спортсменов Чехии Давид Свобода объявил об уходе со своего поста.
Глава комиссии спортсменов Чехии покинул свой пост после поддержки россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мои роли профессионального военного и представителя спортсменов не сочетаются, поэтому я решил покинуть состав комиссии. Я не защищаю Россию, и мне жаль, что мои неловкие заявления могут навредить армии и Министерству обороны Чехии», — цитирует Свободу Inside The Games.

Напомним, что чех поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Свобода заявил, что «политика не относится к спорту, с философской точки зрения».

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Дмитрий Васильев призвал наложить санкции на федерации, отказывающиеся от турниров с Россией.

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