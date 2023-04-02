Быстров: Комличенко научился обманывать не только судей, но и VAR

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Экс‑футболист сборной России Владимир Быстров высказался о матче 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Торпедо».
Быстров: Комличенко научился обманывать не только судей, но и VAR
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Комличенко зажал рукой футболиста «Торпедо», вбежал в штрафную и упал. Он научился обманывать не только судей, но и VAR. Хорошо, что у нас есть VAR. Глебов же получил заслуженную красную. Но «Ростов» дал фору, мол, забирайте у нас игрока, а мы вам гол забьём», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

«Ростов» на своём поле нанёс поражение «Торпедо». Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Торпедо» (десять) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (51).

Ранее сообщалось, что «Ростов» пробил 14-й пенальти в сезоне — это рекорд РПЛ.

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