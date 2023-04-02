Канчельскис: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».
Канчельскис: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Дзюба снова всем всё доказал. Без сомнений, один из лучших нападающих в истории российского футбола. Конечно, «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артёма. Два года он ещё сможет держать топ-уровень», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом».

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