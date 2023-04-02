«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо» в матче РПЛ

«Ростов» на своём поле нанёс поражение московскому «Торпедо» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе команды с берегов Дона мячи забили Андрей Лангович (45-я минута), Евгений Чернов (53-я). У чёрно-белых отличился Давид Караев (59-я).

Жёлто-синие доигрывали матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Данила Глебова (42-я).

«Ростов» с 44 очками занимает в турнирной таблице второе место. «Торпедо» (десять) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (51).

Ранее сообщалось, что «Ростов» пробил 14-й пенальти в сезоне — это рекорд РПЛ.