Бушманов — о травме Промеса: повреждение может быть из-за перенапряжения

Трёхкратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Евгений Бушманов назвал возможную причину травмы полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«Мы слышали, что в клубе говорили, что Промес выполнил ту программу, которую и футболисты на сборах. Возможно, это перенапряжение. Было много матчей, и были поля не очень хорошие», — цитирует Бушманова Vprognoze.

Бушманов также ответил на вопрос, связана ли травма полузащитника «Спартака» с пропуском зимних сборов с основной командой.

«Вполне может быть, конечно, хотя я не знаю детали и степень повреждения. Теоретически возможно. С другой стороны, Джикия тоже травмировался, он провёл сборы. Поэтому трудно что-то говорить», — добавил бывший главный тренер «Спартака-2».

Столичный клуб в матче 21-го тура сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Промес вышел на поле в начале второго тайма, но на 51-й минуте из-за травмы был заменён на форварда Кейта Бальде.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» (41 очко) занимает третье место.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Промес избежал серьёзной травмы в матче с «Ахматом».