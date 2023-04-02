Кузьмичёв считает, что Мозес должен стать лидером атаки «Спартака» в отсутствие Промеса

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на травму нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«В атаке много от него зависело. С другой стороны, Мозес уже начал получать игровое время. Он должен в этой ситуации взять на себя обязанности Промеса. Во время отсутствия Квинси Мозес должен взять на себя обязанности лидера в атаке», — цитирует Кузьмичёва «Матч ТВ».

Промес вышел на поле в матче с «Ахматом» на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Через несколько минут вместо нидерландца на поле появился Кейта Бальде.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы). На его счету 102 мяча за красно-белых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €11 млн.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Промес избежал травмы в матче с «Ахматом».