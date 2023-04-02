«Ростов» установил рекорд чемпионата России по количеству заработанных пенальти

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«Ростов» в матче с «Торпедо» пробил 14-й пенальти в текущем сезоне и установил рекорд чемпионатов России.
«Ростов» установил рекорд чемпионата России по количеству заработанных пенальти
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Судья Алексей Амелин назначил пенальти в ворота столичного клуба. Дмитрий Полоз не реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, ростовский клуб установил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти. «Краснодар» в сезоне-2021/22 исполнял пенальти 13 раз, как и «Крылья Советов» в 2004 году.

Ранее агроном домашнего стадиона «Ростова» Альберт Ченибалаян прокомментировал увольнение со своего поста.

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