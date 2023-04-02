«Ростов» установил рекорд чемпионата России по количеству заработанных пенальти
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Судья Алексей Амелин назначил пенальти в ворота столичного клуба. Дмитрий Полоз не реализовал 11-метровый удар.
Таким образом, ростовский клуб установил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти. «Краснодар» в сезоне-2021/22 исполнял пенальти 13 раз, как и «Крылья Советов» в 2004 году.
Ранее агроном домашнего стадиона «Ростова» Альберт Ченибалаян прокомментировал увольнение со своего поста.