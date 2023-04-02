Булыкин — о положении «Химок»: футбол не прощает такого отношения к себе

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал крупное поражение «Химок» от «Краснодара» в матче 21-го тура чемпионата России.
Булыкин — о положении «Химок»: футбол не прощает такого отношения к себе
  • РИА Новости

«Химкам» не надо бороться за выживание в РПЛ. Им надо реорганизоваться, навести порядок. Как они чудили с клубом... Думаю, им стоит реорганизоваться в Первой лиге. Футбол не прощает такого отношения», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0. 

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Джон Кордоба признан лучшим игроком матча «Химки» — «Краснодар».

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