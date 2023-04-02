Смородская: желаю «Зениту» выиграть чемпионат
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Я всегда говорила, что единственная команда, которая показывает интересную игру, — это «Зенит». Желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов», — цитирует Смородскую «Чемпионат».
Игра 21-го тура РПЛ на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Мячи забил Иван Сергеев (76-я и 81-я минуты).
«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции. «Ростов» находится на втором месте с 41 очком.
«Ростов» проведёт матч с «Торпедо» 2 апреля. Начало — 19:00 мск.
Ранее гендиректор «Зенита» оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.