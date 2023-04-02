Спортдиректор «Крыльев»: разочарованы, что не взяли три очка в матче с «Оренбургом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о ничейном результате с «Оренбургом» в матче РПЛ.

«Разочарованы, что не взяли три очка в матче с «Оренбургом». Но есть удовлетворение от игры, которая была сегодня. Думаю, что болельщикам она понравилась. Моментов мы создали больше и должны были выигрывать. Содержание матча было достойным», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Игра на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре завершилась со счётом 1:1.

У самарского клуба мяч забил Дмитрий Цыпченко (7-я минута). В составе «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (30-я).

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 32 очка и седьмая позиция.

Ранее Цыпченко признали лучшим игроком матча «Крылья Советов» — «Оренбург».