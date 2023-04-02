Тихонов: пусть поляки сами откажутся от своих президентов, правительства, государства

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление Польской федерации фехтования об условиях допуска россиян на этап Кубка мира в Познани.
Тихонов: пусть поляки сами откажутся от своих президентов, правительства, государства
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом — предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются», — цитирует Тихонов РИА Новости.

2 апреля стало известно, что Польша допустит россиян на этап Кубка мира по фехтованию, если они подпишут заявление о несогласии с СВО.

Атлеты также должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета и не являются военнослужащими.

Кроме того, во время соревнований будет запрещено вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета России и Белоруссии.

Ранее Ильгар Мамедов назвал самоуправством условия польской федерации по допуску российских фехтовальщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить