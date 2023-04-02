Тихонов: пусть поляки сами откажутся от своих президентов, правительства, государства

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление Польской федерации фехтования об условиях допуска россиян на этап Кубка мира в Познани.

«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом — предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются», — цитирует Тихонов РИА Новости.

2 апреля стало известно, что Польша допустит россиян на этап Кубка мира по фехтованию, если они подпишут заявление о несогласии с СВО.

Атлеты также должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета и не являются военнослужащими.

Кроме того, во время соревнований будет запрещено вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета России и Белоруссии.

Ранее Ильгар Мамедов назвал самоуправством условия польской федерации по допуску российских фехтовальщиков.