Сперцян рассказал об адаптации Тикнизяна в сборной Армении по футболу

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об адаптации защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в сборной Армении.
Сперцян рассказал об адаптации Тикнизяна в сборной Армении по футболу
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Тикнизян сразу адаптировался в сборной Армении. Мы все вместе летели, очень хороший парень. Нормально его приняли, как своего. Конечно, он усилил сборную», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

20 марта Тикнизян получил паспорт Армении.

В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. 25 марта Тикнизян дебютировал за сборную Армении.

Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение, что Сперцяну стоит попробовать себя в более сильном чемпионате.

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