Сперцян рассказал, хочет ли попробовать свои силы в Европе

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о желании перейти в европейский чемпионат.
Сперцян рассказал, хочет ли попробовать свои силы в Европе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Хотелось бы попробовать, наверное. Посмотрим, не могу ничего сказать. Я пока здесь, это всё на уровне слухов. Может быть, слухи, может, они общаются, но до меня ничего не доходит», — цитирует Сперцяна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 28 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит попробовать себя в более сильном чемпионате.

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