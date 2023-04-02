Сперцян рассказал, хочет ли попробовать свои силы в Европе
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Хотелось бы попробовать, наверное. Посмотрим, не могу ничего сказать. Я пока здесь, это всё на уровне слухов. Может быть, слухи, может, они общаются, но до меня ничего не доходит», — цитирует Сперцяна «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 28 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал десять результативных передач.
Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит попробовать себя в более сильном чемпионате.