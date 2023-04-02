Осинькин: ничья с «Оренбургом» — это потеря двух очков для «Крыльев Советов»
«Точно могу сказать, что это потеря двух очков. Это и потому, что нам надо набирать очки, и по игре мы создали больше моментов. Игра была очень весёлая, энергозатратная. Мы создали очень много моментов и не должны были забивать всего один мяч», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».
Игра на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре завершилась со счётом 1:1.
У самарского клуба мяч забил Дмитрий Цыпченко (7-я минута). В составе «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (30-я).
«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 32 очка и седьмая позиция.
Ранее Цыпченко признали лучшим игроком матча «Крылья Советов» — «Оренбург».