Колосков: Захарян не делает разницу в РПЛ, о какой Англии вообще речь

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил форму полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в сезоне-2022/23.

«В этом сезоне у Арсена не получается нащупать свою игру. По последним результатам, Захарян не входит даже в топ-10 лучших игроков РПЛ. Он не делает разницу на поле в России, о какой Англии вообще идёт речь? Может, прибавит ещё, парень он молодой, рано сверкнул», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина £12,6 млн, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее Андрей Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» «бредом от сказочников из «Дома-2».