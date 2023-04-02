Губерниев: не сомневаюсь, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова по забитым мячам в российском футболе

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова по количеству забитых мячей в чемпионате России.

«Я не сомневаюсь в том, что Дзюба догонит и перегонит Кержакова. Тем более в «Локомотиве» это реально сделать, могу только пожелать удачи Артёму! Я думаю, что Кержаков сам с удовольствием поболеет за Дзюбу», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. 

Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

За карьеру Дзюба забил 223 мяча. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказался о Дзюбе.

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