Губерниев: не сомневаюсь, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова по забитым мячам в российском футболе
«Я не сомневаюсь в том, что Дзюба догонит и перегонит Кержакова. Тем более в «Локомотиве» это реально сделать, могу только пожелать удачи Артёму! Я думаю, что Кержаков сам с удовольствием поболеет за Дзюбу», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента.
Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.
За карьеру Дзюба забил 223 мяча. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказался о Дзюбе.