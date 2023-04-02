Личка — о ничьей с «Крыльями Советов»: набрали очко, довольны результатом

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в матче 21-го тура чемпионата России.

«Набрали одно очко, довольны результатом. Мы понимали, что это важная игра для соперника. Это хорошая команда, у которой не получается выиграть два‑три матча подряд, и мы не хотели позволить им начать победную серию с нами»,— цитирует Личку «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре завершилась со счётом 1:1.

У самарского клуба мяч забил Дмитрий Цыпченко (7-я минута). В составе «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (30-я).

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 32 очка и седьмая позиция.

Ранее Цыпченко признали лучшим игроком матча «Крылья Советов» — «Оренбург».