Батманова назвала обидным четвёртое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Короткая ссылка
Биатлонистка Анастасия Батманова назвала обидным четвёртое место в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Батманова назвала обидным четвёртое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Результат максимально обидный, очень хотелось с медалью завершить сезон. Масс-старт — моя любимая гонка. Чаще всего у меня в ней получается. Я расстроена четвёртым местом.

До последнего думала, что ухожу вторая. Я думала, что еду только за Катей, не видела девчонок. Я очень расстроена», — приводит слова Батмановой «Чемпионат».

Победила Ирина Казакевич. Второй стала Тамара Дербушева. Замкнула тройку Екатерина Носкова.

Ранее стало известно, как Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить