Батманова назвала обидным четвёртое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Анастасия Батманова назвала обидным четвёртое место в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Результат максимально обидный, очень хотелось с медалью завершить сезон. Масс-старт — моя любимая гонка. Чаще всего у меня в ней получается. Я расстроена четвёртым местом.

До последнего думала, что ухожу вторая. Я думала, что еду только за Катей, не видела девчонок. Я очень расстроена», — приводит слова Батмановой «Чемпионат».

Победила Ирина Казакевич. Второй стала Тамара Дербушева. Замкнула тройку Екатерина Носкова.

Ранее стало известно, как Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России.