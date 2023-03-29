Каменский надеется, что между ЦСКА и СКА победитель серии определится в семи матчах

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии матчей финала Западной конференции плей-офф регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Надеюсь, что будет также семь матчей. В любом случае все мы будем наслаждаться игрой, хоккеем. Сложно сейчас сказать, кто пройдёт дальше. Шансы 50 на 50 у обеих команд, но будет очень интересно», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Команды сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд (без учёта прерванного из-за пандемии сезона-2019/20). Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.

29 марта ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» со счётом 5:0.

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