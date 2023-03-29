В «Торпедо» заявили, что не обсуждали политические вопросы с Клотетом

Президент футбольного клуба «Торпедо» Ярослав Савин раскрыл детали переговоров с новым главным тренером московской команды испанцем Жозепом Клотетом.

«Он пришёл в футбольный клуб, политические вопросы даже не обсуждались», — цитирует Савина ТАСС.

Он также ответил на вопрос о том, есть ли в контракте тренера пункт, согласно которому он обязуется не пользоваться опцией Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке трудового договора.

«Это больше юридический вопрос, но тренер уже ответил, что для него было самым главным — это спортивная часть», — добавил Савин.

«Торпедо» объявил о назначении Клотета 28 марта. Испанец подписал долгосрочный контракт с чёрно-белыми. 45-летний специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева. Ранее Клотет работал в том числе в шведском «Мальмё», английских «Суонси», «Лидсе», «Бирмингеме» и итальянской «Брешии».

«Торпедо» с десятью очками по итогам 20 туров занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Торпедо» пообещал выучить русский язык.