Стали известны арбитры полуфинальных матчей Кубка России по футболу

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Назначены арбитры на матчи 1/2 финала «Пути РПЛ» и первого этапа 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России.
Стали известны арбитры полуфинальных матчей Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым назначена на игру «Путь регионов» между «Краснодаром» и «Сочи», сообщает пресс-служба РФС.

Путь РПЛ. 1/2 финала

«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Чебан.

Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап

«Динамо» — «Акрон»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Василий Казарцев.

Матчи пройдут с 4 по 6 апреля.

Ранее РФС опубликовал списки арбитров на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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