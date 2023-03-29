Стали известны арбитры полуфинальных матчей Кубка России по футболу
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Бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым назначена на игру «Путь регионов» между «Краснодаром» и «Сочи», сообщает пресс-служба РФС.
Путь РПЛ. 1/2 финала
«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Чебан.
Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап
«Динамо» — «Акрон»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Василий Казарцев.
Матчи пройдут с 4 по 6 апреля.
Ранее РФС опубликовал списки арбитров на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).