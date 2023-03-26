Голы Миранчука и Пиняева принесли победу России в товарищеском матче с Ираком

Сборная России одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина одержали победу впервые с сентября 2022 года. Тогда они обыграли команду Киргизии (2:1).

Ранее сообщалось, что Пиняев стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России.