Голы Миранчука и Пиняева принесли победу России в товарищеском матче с Ираком
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Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.
Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.
Таким образом, подопечные Валерия Карпина одержали победу впервые с сентября 2022 года. Тогда они обыграли команду Киргизии (2:1).
Ранее сообщалось, что Пиняев стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России.