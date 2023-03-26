Бышовец о матче с Ираком: лишать Карпина возможности ошибаться мы не имеем права

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Ираком.

«Надеюсь, что тренерский штаб сделал выводы и анализы по игре с Ираном. Были проблемы в обороне, были проблемы в игровых связках, многие недопонимали друг друга. Так что ждём коррективы, сегодня будет играть совершенно новый состав. Разумеется, и здесь будут ошибки. И лишать Карпина возможности ошибаться мы не имеем права. Только через ошибки можно достичь результата», — сказал Бышовец в интервью RT.

Ранее Далер Кузяев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирака.