Узнать больше

В Международной федерации спортивной стрельбы рассматривают возможность допуска россиян на соревнования

Короткая ссылка
Глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси поделился мнением о возможности участия россиян в отборе на Олимпийские игры — 2024 через азиатские соревнования.
В Международной федерации спортивной стрельбы рассматривают возможность допуска россиян на соревнования
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Российским и белорусским стрелкам очень сложно выступать в Европе. Как известно, олимпийский дух — это дружба, уважение и мир, но политическая ситуация иная. Я поговорю с главой МОК Томасом Бахом, и мы скоро узнаем, как всё будет происходить.

Наша позиция состоит в том, чтобы постепенно возвращать россиян на международные соревнования, потому что нехорошо, что спортсмены оплачивают этот счёт. Но, конечно, если среди них военнослужащие и полиция… Надеюсь, мы найдём решение этой проблемы», — приводит слова Росси Indian Express.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о скором возможном допуске россиян к участию в международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить