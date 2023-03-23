Глушаков высказался о решении КДК РФС засчитать техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением о техническом поражении команды в матче с московским «Торпедо».

«Впервые в жизни получил 0:3 через четыре дня после матча.

Что тут напишешь… Каждое очко на вес золота. Всё должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты. Ничего страшного, злее будем», — написал Глушаков в социальных сетях.

22 марта Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по ситуации с Ярославом Михайловым, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек, и присудил команде техническое поражение.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Артём Горлов близок к отставке.