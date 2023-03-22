В «Оренбурге» объяснили решение клуба продавать билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей
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«Во-первых, матч в понедельник в 19:00, то есть рабочий день. Во-вторых, в матче со «Спартаком» многие болельщики начали в день игры оформлять Fan ID. Насколько известно, на регистрацию уходит 72 часа. Поэтому таким образом мы стимулируем людей оформить карту болельщика», — цитирует Еремякина Sport24.
Он также отметил, что клуб продержит акцию до 1 апреля, позже будут смотреть по обстоятельствам.
Матч 22-го тура чемпионата России с участием «Оренбурга» и «Ростова» состоится 9 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» и начнётся в 17:00 мск.
«Оренбург» с 31 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Ростов» (41) занимает второе место.
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